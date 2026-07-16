Assegno unico 8,3 miliardi in cinque mesi | il sostegno raggiunge 9,6 milioni di figli

Nei primi cinque mesi del 2026, l’INPS ha distribuito 8,3 miliardi di euro tramite l’assegno unico e universale. Il sostegno ha raggiunto 9,6 milioni di figli, confermandosi uno degli interventi principali del welfare italiano. La cifra totale erogata rappresenta una parte significativa delle risorse destinate al beneficio annuale. Il numero di beneficiari e l’importo distribuito indicano un’ampia diffusione del sostegno tra le famiglie con figli.

Roma, 16 luglio 2026 – L’ Assegno unico e universale si conferma una delle principali infrastrutture del welfare italiano. Nei primi cinque mesi del 2026 l’ INPS ha erogato 8,3 miliardi di euro a 6.071.269 nuclei familiari, con riferimento a 9.574.385 figli. In media, ogni famiglia beneficiaria comprende circa 1,6 figli e riceve poco meno di 280 euro al mese, mentre l’importo medio per figlio si colloca intorno a 176 euro; a maggio è stato pari a 175 euro. La dimensione finanziaria è ormai strutturale: ogni mese lo Stato trasferisce alle famiglie circa 1,65 miliardi. Se il ritmo restasse invariato, il 2026 chiuderebbe vicino ai 20 miliardi, sostanzialmente in linea con i 19,8 miliardi erogati nel 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Assegno Unico 2026: oltre 6 miliardi erogati nei primi quattro mesi

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