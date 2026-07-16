Assegno di Inclusione ADI a luglio 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Da gazzettadelsud.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio 2026, sono state comunicate le date di pagamento dell'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico attiva dal 1° gennaio 2024. L'ADI è rivolta a nuclei familiari in difficoltà e con requisiti specifici. Le date di pagamento sono state rese note e riguardano le varie fasi di distribuzione della misura. La normativa prevede che l'assegno sia erogato periodicamente, secondo un calendario stabilito.

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. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI luglio 2026 Per il mese di luglio 2026, i pagamenti dell'Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 luglio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 luglio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. Le date possono variare leggermente in base ai controlli INPS e ai tempi tecnici di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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