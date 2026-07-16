Il pilota del Mondiale di Formula 1, che guida la classifica, ha commentato la sua stagione fino a ora, assegnandosi un punteggio di 8,5. Ha ricordato di aver perso molti punti a causa di episodi sfortunati e ha espresso il desiderio di evitare ulteriori incidenti. Il GP del Belgio, decimo del campionato 2026, si corre a Spa-Francorchamps e si svolge alla vigilia di questa gara.

Il Gp del Belgio è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia di Spa-Francorchamps, il leader del Mondiale Kimi Antonelli mette insieme gli episodi sfortunati: "Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti". Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto: "Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori: mi do un 8.5". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Antonelli: "Fin qui, il mio è un Mondiale da 8.5. Persi tanti punti, ora basta con la sfortuna"

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