Antetokounmpo ispirato da Messi | Uno dei migliori atleti di sempre

Giannis Antetokounmpo è arrivato a Miami per unirsi ai Miami Heat, dopo aver assistito a una partita a Atlanta tra Argentina e Inghilterra. L’atleta ha dichiarato di aver tratto ispirazione da Leo Messi, definendolo uno dei migliori atleti di sempre. La sua visita in città coincide con il trasferimento ufficiale alla nuova squadra.

Giannis Antetokounmpo è arrivato a Miami, per unirsi alla sua nuova squadra degli Heat dopo aver assistito ieri ad Atlanta alla vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra, affermando di aver tratto ispirazione da Leo Messi. L'argentino è passato dal Barcellona al Psg e poi ha rggiunto l'Inter Miami in Mls, dove secondo molti sarebbe scomparso scena d'élite e invece a 39 anni rischia di conquistare il suo secondo titolo mondiale consecutivo. "Messi potrebbe passare alla storia come uno dei migliori atleti di tutti i tempi - ha affermato il cestista greco -. Quando vedi una cosa del genere, ti senti ispirato, a prenderti cura del tuo corpo, a continuare a fare la cosa giusta per la tua squadra". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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