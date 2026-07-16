Il giovane cantautore fanese Andres Celottini ha organizzato lo spettacolo “Gran Teatro”, in programma lunedì alle 21 nella ex chiesa di San Francesco. La serata prevede un concerto con un focus sulla musica autentica e condivisa. Celottini ha curato personalmente ogni dettaglio dello spettacolo, che si propone di promuovere un modo di fare musica più genuino e diretto. L’evento si svolge in un luogo storico della città e coinvolge il pubblico in un’esperienza musicale intima.

Non c’è soltanto un concerto da preparare. C’è un’idea di musica da costruire e condividere. È con questo spirito che il giovane cantautore fanese Andres Celottini ha organizzato “ Gran Teatro ”, lo spettacolo in programma lunedì alle 21 nella ex chiesa di San Francesco, curandone personalmente ogni dettaglio. Per l’occasione ha realizzato anche un sito dedicato, dove il pubblico trova tutto ciò che serve: dalla prenotazione gratuita del posto alla disposizione della sala, dai parcheggi ai collegamenti con autobus e piste ciclabili, fino all’aperitivo convenzionato prima dello spettacolo. Un modo per dire, in sostanza, che allo spettatore resta solo da godersi la serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andres Celottini porta a Fano la musica sana

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