Andrea Dallavalle inventa due salti imperiali a Madrid | misure di lusso scale le classifiche avvicina Diaz e Pichardo

Notizia in breve

Andrea Dallavalle ha eseguito due salti imperiali durante una tappa del World Continental Tour a Madrid. L’evento si è svolto allo Estadio de Vallehermoso, con l’atleta che ha misurato le sue capacità sui salti di alto livello. I suoi risultati lo hanno portato in cima alle classifiche e si sono avvicinati a quelli di altri atleti di punta del circuito internazionale.