Andrea Dallavalle inventa due salti imperiali a Madrid | misure di lusso scale le classifiche avvicina Diaz e Pichardo
Andrea Dallavalle ha eseguito due salti imperiali durante una tappa del World Continental Tour a Madrid. L’evento si è svolto allo Estadio de Vallehermoso, con l’atleta che ha misurato le sue capacità sui salti di alto livello. I suoi risultati lo hanno portato in cima alle classifiche e si sono avvicinati a quelli di altri atleti di punta del circuito internazionale.
Andrea Dallavalle ha regalato grandissimo spettacolo sulla pedana dello Estadio de Vallehermoso a Madrid, dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica). Il vice campione del mondo di salto triplo si è reso protagonista di due balzi sublimi nella capitale spagnola: 17.59 metri con 3,4 ms di vento a favore (oltre il limite di 2,0 ms imposto per la ratifica delle prestazioni) e poi 17.42 con 1,7 ms di brezza alle spalle (dunque regolare). L’azzurro aveva aperto la propria serata con 17.01 (+2,3 ms), poi nell’ordine sono arrivate le due fiammate che lo confermano ai piani alti della disciplina in campo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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