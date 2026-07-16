Malta ha dichiarato un'allerta caldo con temperature percepite che potrebbero arrivare fino a 40 gradi entro domenica. Le autorità hanno emesso avvisi per la popolazione, invitando a evitare l'esposizione prolungata al sole e a mantenere idratati. La situazione riguarda principalmente le aree urbane, dove si registrano le temperature più elevate. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Malta in Allerta per L’Ondata di Calore. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Malta si appresta a vivere una delle ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con temperature percepite che potrebbero toccare i 40 gradi entro domenica. Questa situazione è causata da un’area di alta pressione che si sta stabilizzando sul Mediterraneo centrale. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Meteorologico maltese, si tratta di un fenomeno noto come “Omega Block”, una configurazione di alta pressione duratura che crea condizioni atmosferiche stabili, secche e soleggiate per diversi giorni consecutivi. Le temperature massime registrate si aggireranno attorno ai 36 gradi, mentre la bassa umidità contribuirà a far salire la temperatura percepita fino a circa 40 gradi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Allerta caldo a Malta: temperature percepite raggiungono i 40 gradi. Attenzione!

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