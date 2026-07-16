Durante la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, l’allenatore non ha fatto riferimento a Mathias Olivera. Invece, ha confermato il rientro di altri giocatori nazionali che avevano partecipato al Mondiale. Non sono state fatte dichiarazioni specifiche sul futuro del difensore, e non ci sono state comunicazioni ufficiali sulla sua eventuale partenza dal club. La questione del giocatore resta quindi aperta e non confermata.

Mathias Olivera non è mai stato nominato da Massimiliano Allegri durante la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, mentre l’allenatore ha confermato i rientri di altri nazionali che hanno partecipato al Mondiale. L’assenza del difensore uruguaiano dalla lista dei calciatori in rientro accende i riflettori sul suo futuro. Allegri e Olivera: il silenzio che parla. Nel corso della presentazione al Teatro San Carlo, Allegri ha scandito i cronoprogrammi di rientro per i giocatori reduci dalla competizione mondiale. De Bruyne e Lukaku, secondo le indicazioni del tecnico livornese, saranno disponibili a partire dal 5 agosto. Olivera, che ha effettivamente partecipato al Mondiale come rappresentante dell’Uruguay, non è stato menzionato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Allegri non ha mai citato questo giocatore: addio in vista dal Napoli?

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