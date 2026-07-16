Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, sta per concludere la stagione su Rai1 dopo un mese di programmazione intermittente. La trasmissione tornerà in onda per pochi appuntamenti prima della pausa estiva. La presenza di De Martino e la partecipazione di Miliddi sono confermate negli ultimi episodi, che rappresentano gli ultimi dell’attuale stagione. La programmazione si avvia verso la sospensione estiva, con le ultime puntate previste a breve.

Manca sempre meno ormai alla pausa estiva di Affari tuoi: la messa in onda del gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è ormai agli sgoccioli e dopo un mese di programmazione a “singhiozzo” stiamo per salutarlo con gli ultimi appuntamenti della stagione. Affari tuoi torna in onda, ma per poco. Per i telespettatori di Affari tuoi, quella in corso è stata l’ennesima settimana caratterizzata da una programmazione tutt’altro che lineare. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, con la compagnia di Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, continua infatti a fare i conti con un palinsesto fortemente condizionato dai Mondiali di calcio 2026, che hanno costretto la rete ammiraglia a rivedere più volte la propria offerta dell’access prime time. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi torna su Rai1 (ma per pochissimo): quando vedremo De Martino e Miliddi

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