Aeroporto di Roma Fiumicino arriva IT-Wallet | il documento digitale debutta nei controlli di sicurezza

Da funweek.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’aeroporto di Roma Fiumicino è stato introdotto IT-Wallet, un portafoglio digitale integrato nell’app IO. Durante i controlli di sicurezza, i passeggeri possono mostrare i propri documenti personali direttamente dal telefono, senza doverli estrarre. La novità mira a semplificare le procedure di identificazione e velocizzare i controlli. L’implementazione è stata avviata nelle aree di sicurezza dell’aeroporto.

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All’ aeroporto di Roma Fiumicino debutta IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’App IO che permette di mostrare i documenti personali direttamente dallo smartphone. Lo scalo romano rientra nella sperimentazione avviata nei principali aeroporti italiani, con l’obiettivo di rendere più veloci e semplici i controlli di sicurezza per chi parte verso una destinazione nazionale. Ma come funziona IT-Wallet? E perché la sua sperimentazione è partita proprio da Fiumicino? LEGGI ANCHE: Keith Haring a Palazzo Braschi, arte senza confini a Roma Come funziona IT-Wallet, la nuova sperimentazione all’aeroporto di Fiumicino. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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