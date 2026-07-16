Alessandro Medici, noto per aver partecipato a Temptation Island nel 2020 insieme alla compagna Sofia Calesso, è morto all’età di 53 anni. Pietro Delle Piane, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno condiviso ricordi e messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. La notizia è stata confermata da fonti vicine, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte.

E’ venuto a mancare all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island nel 2020 insieme all’allora compagna Sofia Calesso. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata proprio Sofia, che sui social ha pubblicato una loro fotografia accompagnata da poche, toccanti parole: “Vivrai sempre dentro di me”. Alessandro Medici lascia la madre, i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas. Addio ad Alessandro Medici di Temptation Island: il ricordo di Pietro Delle Piane, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Noi di SuperGuida TV abbiamo raggiunto telefonicamente Pietro Delle Piane che con lui aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Addio ad Alessandro Medici, ex volto di Temptation Island

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