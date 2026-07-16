Un individuo ha dichiarato di aver stabilito un rituale quotidiano per attrarre più benedizioni nella sua vita, promettendo di mantenere un impegno costante. La persona riferisce di aver rinnovato la propria ambizione attraverso questa pratica, che prevede una messa a punto ferma e precisa delle proprie intenzioni. Non ci sono ulteriori dettagli su eventuali effetti o riscontri pratici di questa abitudine.

Compiti a casa: organizza un rituale in cui prometti di attirare più benedizioni nella tua vita. Potrai rinnovare la tua ambizione se saprai darle una messa a punto ferma e precisa. La tua vitalità tornerà a crescere se smetterai di abbandonarti a un’abitudine che la sta prosciugando. La tua forza di volontà e la tua determinazione sono state indebolite dalle conseguenze di un vecchio passo falso, ma ora hai la lucidità per rimediare. La tua energia libidica non è limpida e potente come potrebbe, ma lo diventerà quando sarai più onesto su cosa accende davvero il tuo desiderio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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