David Beckham si è mostrato visibilmente emozionato davanti alle telecamere dopo l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali 2026. La squadra è uscita in semifinale, mercoledì 15 luglio, allo stadio di Atlanta, con un punteggio di 2-1 contro l’Argentina. La nazionale argentina si è qualificata per la finale contro la Spagna. Beckham, presente all’evento, ha commentato con parole di grande commozione, evidenziando il dolore per la fine del cammino della squadra.

D avid Beckham non è riuscito a trattenere le lacrime per l’eliminazione dell’Inghilterra dai Mondiali 2026. Mercoledì 15 luglio, allo stadio di Atlanta, i Tre Leoni sono usciti sconfitti 2-1 in semifinale contro l’Argentina, che vola così in finale contro la Spagna. Sugli spalti, insieme alla moglie Victoria e ai figli Romeo e Cruz, l’ex capitano della Nazionale ha vissuto la partita con un’intensità che non è passata inosservata, tra momenti di gioia e un finale straziante. David Beckham con la figlia Harper ai mondiali femminili. guarda le foto David Beckham in lacrime per la sconfitta dell’Inghilterra. Il calciatore, da sempre legatissimo alla maglia dei Tre Leoni, si era già commosso durante l’inno nazionale, prima ancora del calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Abbiamo il cuore spezzato», ha commentato lo Spice Boy

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