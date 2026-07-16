A fine estate il principe George cambia vita e va al college Ecco la curiosa e goliardica prova che dovrà affrontare organizzata dai compagni più grandi

Da amica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio il principe George compirà 13 anni, un compleanno importante prima di iniziare il college. I suoi compagni più grandi hanno organizzato una prova goliardica come parte delle celebrazioni, segnando il passaggio dalla scuola primaria a quella superiore. La fase di transizione prevede un evento speciale che coinvolge i coetanei, senza dettagli specifici sulla prova. La sua partenza per il college avverrà a breve, segnando un nuovo capitolo nella vita del giovane membro della famiglia reale.

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Tra qualche giorno – il 22 luglio – il principe George compirà 13 anni. Un compleanno non a cifra tonda ma comunque importante perché l’ultimo prima che il primogenito di William e Kate Middleton vada al college. L’istituto prescelto è Eton, a due passi da Windsor. Una scuola molto amata dai Windsor. Non a caso, tra i suoi ex allievi, ci sono anche William e Harry. L’erede al trono di re Carlo partirà a settembre. Non andrà, però, molto lontano: Eton, infatti, si trova a poca distanza da dove George risiede, a Windsor appunto. Nonostante la vicinanza, si fermerà lì 7 giorni su 7, proprio come fece, a suo tempo, il padre. GUARDA LE FOTO Il principe William svetta, George insegue, ma re Felipe non lo batte nessuno: la classifica dei reali più alti. 🔗 Leggi su Amica.it

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