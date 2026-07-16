Tra qualche giorno – il 22 luglio – il principe George compirà 13 anni. Un compleanno non a cifra tonda ma comunque importante perché l’ultimo prima che il primogenito di William e Kate Middleton vada al college. L’istituto prescelto è Eton, a due passi da Windsor. Una scuola molto amata dai Windsor. Non a caso, tra i suoi ex allievi, ci sono anche William e Harry. L’erede al trono di re Carlo partirà a settembre. Non andrà, però, molto lontano: Eton, infatti, si trova a poca distanza da dove George risiede, a Windsor appunto. Nonostante la vicinanza, si fermerà lì 7 giorni su 7, proprio come fece, a suo tempo, il padre. GUARDA LE FOTO Il principe William svetta, George insegue, ma re Felipe non lo batte nessuno: la classifica dei reali più alti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A fine estate il principe George cambia vita e va al college. Ecco la curiosa e goliardica prova che dovrà affrontare organizzata dai compagni più grandi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prinz Philips Mutter – Alice von Battenberg: Das tragische Schicksal ihrer vier Töchter

Notizie e thread social correlati

È ufficiale: il principe George frequenterà il prestigioso Eton College. Una scelta finora tenuta segreta da William e Kate. Ecco perchéIl principe George, 12 anni, inizierà a frequentare Eton College dopo aver lasciato la Lambrook School, secondo quanto annunciato.

Principe George come Harry Potter, le strane regole che dovrà seguire a EtonIl Principe George frequenterà l’Eton College a partire dal prossimo anno scolastico.

Si parla di: Wimbledon: William, Kate, George e Charlotte, i principi del Galles quasi al completo per la finale fra Sinner e Zverev; Kate Middleton conquista Wimbledon con un raffinato abito verde, il più elegante dell'estate udienza tolta.