Durante il Mondiale, ogni giocatore ha ricevuto fino a 5mila dollari al giorno. La Fifa ha anche attivato il Club Benefits Programme, un accordo che prevede pagamenti ai club che cedono i propri calciatori alle nazionali per la competizione. Questa misura ha portato ingaggi significativi, con alcuni club che hanno incassato somme considerevoli grazie alla partecipazione dei loro atleti al torneo.

Anche per questa edizione la Fifa ha messo a punto il Club Benefits Programme, un’intesa che consente di remunerare i club che “prestano” i calciatori alle nazionali per disputare i Mondiali. Ogni club riceve un minimo intorno ai 5mila dollari al giorno per ciascun giocatore ceduto alla propria nazionale durante la competizione e sulla base di questi dati, Calcio e Finanza ha calcolato quanto incasseranno i club di Serie A. I giorni considerati sono quelli che vanno dalla data di rilascio dei calciatori per il torneo (il 25 maggio 2026) fino al giorno successivo all’ultima partita della nazionale per la quale il calciatore era convocato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - 5mila dollari al giorno per ogni giocatore al Mondiale, chi ha incassato di più in Serie A

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La FIFA pagará a los clubes 5.000 dólares diarios por cada jugador que participe en el mundial.

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