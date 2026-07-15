Un tennista ha annunciato di essere diabetico, ma durante una trasmissione televisiva sono state fatte battute e commenti inappropriati sulla condizione. Il giocatore ha espresso disappunto sui social, evidenziando come il tono usato fosse fuori luogo e privo di rispetto. La vicenda ha sollevato polemiche sulla sensibilità nei confronti di chi convive con malattie croniche e sulla responsabilità dei media nel trattare argomenti delicati senza superficialità.

Ho titubato nello scrivere questo post su Zverev, perché di tennis non ci capisco nulla, ma qui lo sport non c’entra. C’entra invece il modo in cui lo si racconta in televisione e attraverso una cosa che non dovrebbe mai mancare: la competenza e quando la competenza non basta, dovrebbe intervenire almeno il rispetto. Zverev e la glicemia. Durante la finale di Wimbledon, vedere un atleta come Alexander Zverev fermarsi per controllare la glicemia, assumere zuccheri o gestire una situazione legata al diabete di tipo 1 non dovrebbe essere commentato come se fosse una piccola perdita di tempo, una furbizia o un fastidio paragonabile a una vescica al piede. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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© Gbt-magazine.com - ZVEREV, IL DIABETE E QUELLA SOTTILE LINEA TRA COMMENTO E IGNORANZA

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Temi più discussi: Zverev, il diabete e i campioni con il sensore: quando la tecnologia batte lo stigma; Zverev e i problemi con il sensore: perché con il caldo è difficile controllare la glicemia; Zverev in campo a Wimbledon con un telefono senza sim, anche se è vietato: ha un permesso medico; Il diabete di Zverev, Wimbledon e i rischi legati al caldo: perché i sensori della glicemia possono sbagliare.

Zverev e #diabete a Wimbledon: cosa è successo al sensore | Gazzetta.it share.google/iLWEAQWShq8MNI… x.com

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