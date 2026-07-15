Domani alle 21, il cantante si esibirà al Lucca Summer Festival, evento a cui ha partecipato tre volte in passato. La performance rientra nel cartellone estivo dedicato a generi come rock e blues. La manifestazione si svolge nella città toscana e rappresenta una delle tappe del tour dell’artista. La data si aggiunge alle sue numerose apparizioni sul palco durante questa stagione.

Domani alle ore 21 Zucchero tornerà al Lucca Summer Festival, una manifestazione alla quale è particolarmente affezionato e alla quale ha partecipato già tre volte. Ma sarà anche il primo a calcare il palco degli spalti delle mura storiche per la seconda volta, dopo la sua performance nell’edizione 2022, con una nuova data del suo “ Overdose d’amore Gold Tour ”. Un ritorno molto atteso dai fan, che stanno regalando “sold out“ per ognuna delle date di questo nuovo tour e che anche qui saranno oltre 12mila. Con Zucchero ci sarà la sua fedelissima superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso),... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Zucchero, “Overdose d’amore“ a Lucca. Il Summer Festival tra rock e blues

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