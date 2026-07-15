Martedì 14 luglio, un concerto di Zucchero si è svolto al Franco Scoglio, trasformando lo stadio in un grande club blues all'aperto. L'artista ha coinvolto il pubblico in un'esibizione che ha durato fino all'ultima nota, creando un’atmosfera di partecipazione collettiva. La serata ha visto un pubblico numeroso che ha cantato insieme, rendendo l’evento un momento di condivisione musicale.

Ci sono artisti che riempiono uno stadio. E poi c’è Zucchero, che riesce a trasformarlo in un enorme club blues sotto le stelle. Martedì 14 luglio, al Franco Scoglio di Messina, Adelmo Fornaciari ha portato in scena uno spettacolo che non ha avuto bisogno di effetti speciali per imporsi: sono bastate una band di livello internazionale, una voce che continua a scavare nella carne delle canzoni e un repertorio che appartiene ormai al patrimonio della musica italiana. Il concerto rientrava nel tour “BAILA (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, dedicato anche alla celebrazione di uno dei suoi brani simbolo. L’impatto iniziale è quello di un live costruito con precisione quasi americana. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

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© Dailyshowmagazine.com - Zucchero, al Franco Scoglio il blues diventa rito collettivo: Messina canta fino all’ultima nota

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