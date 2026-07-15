Yokohama ha condotto un test estremo del pneumatico BluEarth-AllSeason2 in Islanda. La prova è partita da Reykjavik e si è svolta fino al ghiacciaio Langjökull, coprendo strade asciutte, sterrati, neve e ghiaccio. Durante l’evento, sono state valutate le prestazioni e l’affidabilità del pneumatico in diverse condizioni climatiche. La sperimentazione ha coinvolto vari percorsi naturali dell’isola.

Yokohama ha scelto l'Islanda per il lancio del suo nuovo pneumatico quattro stagioni BluEarth - AllSeason2: un test estremo dalla capitale Reykjavik fino al ghiacciaio Langjökull, il secondo più grande dell'Isola, fra strade asciutte, sterrati, neve e ghiaccio per dimostrarne affidabilità e prestazioni in ogni condizione climatica. Il nuovo pneumatico quattro stagioni rappresenta un salto in avanti rispetto alla prima generazione su più fronti sia dal punto di vista tecnologico che delle performance sia sull’asciutto che sul bagnato. Al cuore del progetto ci sono l' HAICoLab, una piattaforma di sviluppo di proprietà del marchio giapponese... 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Yokohama BluEarth-AllSeason2, il test estremo degli pneumatici fra i ghiacci dell'Islanda

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