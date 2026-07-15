La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in una partita amichevole. Maignan ha parato un rigore, mentre Digne è stato sostituito al 27’ minuto con T. Hernandez. La Francia ha schierato un 4-2-3-1 con Koundé e Upamecano tra i migliori in campo. Invece, Saliba e Rabiot hanno ottenuto una valutazione di 6, mentre Lacroix e T. Hernandez sono entrati in campo rispettivamente al 30’ e al 27’.

FRANCIA 0 SPAGNA 2 FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Koundé 6, Upamecano 6.5, Saliba 6 (30’ pt Lacroix 5.5), Digne 4.5 (27’ st T. Hernandez 6); Tchouameni 6, Rabiot 5.5 (1’ st Koné 6); Dembelé 5.5, Olise 5.5 (27’ st Cherki 6), Barcola 5 (12’ st Doué 6); Mbappé 5. Allenatore: Deschamps 5. SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6.5; Pedro Porro 7 (39’ st Llorente sv), Cubarsi 6, Laporte 6, Cucurella 5.5; Rodri 6, Fabian Ruiz 6.5 (33’ st Pedri 6); Lamine Yamal 7.5, Dani Olmo 6.5 (33’ st Merino 6), Alex Baena 6.5 (39’ st Nico Williams sv); Oyarzabal 6.5 (29’ st Ferran Torres 6). Allenatore: De La Fuente 7. Arbitro: Barton (Slv) 6.5. Reti: 22’ pt Oyarzabal (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Yamal è pronto a conquistare il mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

YAMAL ha SEGNATO LA SUA PRIMA ROVESCIATA

Notizie e thread social correlati

Can Yaman cambia pelle: pronto a conquistare il pubblicoIn “BRO”, Can Yaman interpreta un avvocato, allontanandosi dai ruoli romantici e da azione.

Leggi anche: Russell Crowe pronto a conquistare il Taormina Film Festival - Videonews dalla nostra inviata

Temi più discussi: Il fratello minore di Yamal è pronto a fare scalpore ai Mondiali del 2026.; Lamine Yamal, i record e il fratello star dei social: chi è la stella della Spagna che può togliere un primato a Mbappé; Mondiali, Lamine Yamal il compleanno e il regalo che non ha ancora avuto; Rodri: La Francia è uno squadrone, ma noi pure. Yamal? Quando discutiamo lui...

Lamine Yamal, i record e il fratello star dei social: chi è la stella della Spagna che può togliere un primato a MbappéIl numero 19 della Spagna ha appena compiuto 19 anni ed è pronto a scendere in campo, come uomo più importante della sua squadra, contro la Francia nella prima semifinale ... ilmessaggero.it

Mondiali 2026: Francia contro Spagna, Mbappé contro Yamal, è tutto pronto per la prima semifinale. Che lo show abbia inizioLa sfida più attesa del Mondiale 2026 sta per iniziare: Francia e Spagna si ritrovano a Dallas per una semifinale che promette spettacolo. Dopo i quarti vinti rispettivamente contro Marocco e Belgio, ... lamilano.it