WWE | Piani originali cambiati per Brock Lesnar a SummerSlam 2026

A SummerSlam 2026, la WWE aveva programmato un incontro tra Brock Lesnar e Gunther, ma successivamente questa decisione è stata modificata. Invece, Lesnar avrebbe dovuto affrontare Oba Femi, secondo quanto riportato da Self Made Session. La variazione è avvenuta a causa di un cambiamento creativo che ha alterato le storyline principali previste per l’evento.

Stando a quanto riportato da Self Made Session, la compagnia aveva inizialmente previsto un match tra Brock Lesnar e Gunther, e non Oba Femi, prima che un cambiamento creativo modificasse la direzione di diverse storyline principali. Secondo Self Made Pro, il piano originale prevedeva Lesnar contro Gunther a SummerSlam, mentre Gunther avrebbe dovuto affrontare anche Roman Reigns tra fine primavera e inizio estate. “Gunther avrebbe dovuto affrontare Brock a SummerSlam e Roman tra fine primavera e l’inizio dell’estate. Per qualche motivo quei piani sono cambiati e questo ha modificato gran parte della direzione creativa.” Brock Lesnar non avrebbe chiesto di continuare la rivalità con Oba Femi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE Changed Original Plans For Oba Femi versus Brock Lesnar

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