WWE | Lola Vice conquista una nuova opportunità titolata

Durante l’episodio di NXT del 14 luglio, Lola Vice ha ottenuto una nuova opportunità di lottare per il titolo femminile. La serata si è conclusa con un main event che ha decretato la sua sfidante numero uno per l'NXT Women’s Championship. La vittoria di Vice in questa sfida apre la strada a un imminente match per il titolo. La puntata ha tenuto i fan con il fiato sospeso fino alla fine.

L’episodio di NXT del 14 luglio ha tenuto i fan con il fiato sospeso, culminando con un main event che ha incoronato una nuova sfidante numero uno all’ NXT Women’s Championship. Kendal Grey aveva conquistato il titolo femminile NXT il 28 giugno 2026, sconfiggendo proprio Lola Vice a The Great American Bash. Da quel momento, l’intera divisione femminile ha iniziato a sgomitare per ottenere un’opportunità titolata. Per stabilire chi avrebbe affrontato Kendal Grey, Kali Armstrong, Lola Vice e Kelani Jordan si sono affrontate in un intenso Triple Threat Match valido per il ruolo di sfidante n.1. Tutte e tre hanno dato il massimo, regalando una prestazione ricca di azione e colpi di scena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE - Lola Vice Custom Titantron (Entrance Video) 2026

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