Sabato 18 luglio si svolge un evento speciale all’interno di Estate al Maxxi L’Aquila, dedicato a “Wilde come se” di Roberto Ippolito. L’evento si concentra sul romanzo pubblicato da Sem Feltrinelli, ambientato durante l’epoca vittoriana, e analizza il tema dell’ipocrisia e della giustizia presunta di quel periodo. La narrazione si focalizza sulla vicenda di Oscar Wilde e di un soldato condannato a morte, entrambi detenuti insieme. L’iniziativa si inserisce nel programma della capitale della cultura 2026.

Nella capitale della cultura 2026 l’ipocrisia e la presunta giustizia dell’era vittoriana: Oscar Wilde e il soldato condannato a morte, detenuti insieme, protagonisti del romanzo Sem Feltrinelli. Conduce Valentina Notarberardino. Con il soprano Seungyeon Ko e il pianista Massimiliano Caporale È molto di più di un omaggio al drammaturgo e poeta Oscar Wilde. È storia da scoprire: con un evento speciale, l’Estate al Maxxi L’Aquila trasporta nell’Inghilterra vittoriana di fine Ottocento. Sabato 18 luglio alle 21.00 Roberto Ippolito propone il suo romanzo “Wilde come se”, pubblicato da Sem Feltrinelli. Nell’ultima conversazione della stagione del museo, dialoga con Valentina Notarberardino, autrice e consulente di comunicazione culturale, nella Corte interna di Palazzo Ardinghelli, in Piazza Santa Maria Paganica 15, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Wilde come se” di Roberto Ippolito evento speciale Estate al Maxxi L’Aquila sabato 18 luglio

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