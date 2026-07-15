Voto anticipato dopo il terremoto in aula | ecco la data
Il governo ha annunciato che, in seguito al terremoto in aula, si procederà con il voto anticipato. La data prevista per le elezioni è giugno 2027. La decisione non è improvvisa, ma parte di una strategia politica più articolata, che va oltre le reazioni momentanee. La proposta di elezioni anticipate si inserisce in un quadro di riforme e cambiamenti istituzionali in corso, con l’obiettivo di stabilizzare il panorama politico.
Governo “traghettatore” ed elezioni anticipate a giugno 2027? Non è un colpo di testa dovuto al caldo, ma un’ipotesi politica più concreta di quanto si creda. Dopo lo stop parlamentare alla riforma della legge elettorale, infatti, Giorgia Meloni è convinta di aver fatto tutto il possibile, pur sentendosi sostanzialmente isolata, anche all'interno della sua stessa maggioranza. La delusione c'è, ma lascia rapidamente spazio alla rivendicazione politica. Il Corriere della Sera racconta di una premier irritata, a tratti furibonda, ma determinata a trasformare la sconfitta di oggi in un possibile argomento elettorale domani. Secondo il quotidiano di via Solferino, già da settimane collaboratori e consiglieri invitavano la presidente del Consiglio alla prudenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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