Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 19 | 10

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un incidente al km 491 all'altezza dell'uscita di Orte raccomandiamo la dovuta attenzione un invito alla prudenza Anche perché in transito sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code tra Spinaceto e il raccordo anulare restiamo proprio sul raccordo dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica verso lo stesso raccordo rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo a Roma, secondo il servizio di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 19:10Alle ore 19:10 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi e code.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio Roma, Rocca: L'acustica e la viabilità non sono aspetti negoziabili. Dobbiamo avere delle garanzie; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25.

Francesco #Rocca, presidente della Regione Lazio, durante la conferenza stampa all’ospedale Pertini, ha commentato le possibilità criticità che andranno evitate quando l’ #ASRoma giocherà le partite nel nuovo stadio a Pietralata. x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-07-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma segnalato un ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it