Vasseur chiede il bis alla Ferrari | A Spa per vincere ancora

"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Lo ha detto Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, parlando in vista del Gran Premio del Belgio di Formula 1., "Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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