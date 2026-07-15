Questa mattina a Civitanova, il leader di un partito di estrema destra si è presentato per un punto stampa durante un evento regionale. Accanto a lui, il sindaco, recentemente passato da Forza Italia a Futuro Nazionale, ha partecipato all’incontro. Vannacci ha parlato di un progetto volto a rilanciare l’artigianato e a portare nuova ricchezza alle Marche. La conferenza si è svolta in un contesto pubblico, con domande e risposte ai giornalisti presenti.

Civitanova, 15 luglio 2026 – Il generale Roberto Vannacci ha fatto tappa stamattina a Civitanova, per l’appuntamento regionale di Futuro Nazionale. Il leader del partito di estrema destra ha tenuto un punto stampa (accanto a lui il sindaco Fabrizio Ciarapica, appena passato da Forza Italia a Futuro Nazionale. Il generale ha toccato tanti punti nel suo confronto coi giornalisti. A partire dallo scossone della legge elettorale e l’emendamento di Fratelli d’Italia respinto con voto segreto dalla stessa Camera a causa di 30 franchi tiratori. "Il Camposanto ha dimostrato di non volere le preferenze”. “Il Campo largo ha esultato? Il Camposanto – dice ironicamente Vannacci – ha dimostrato di non volere le preferenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vannacci: “Vogliamo rilanciare l’artigianato e ridare ricchezza alle Marche”

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Vannacci: Non voglio dividere il centrodestra. Solidarietà al corteo remigrazione

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