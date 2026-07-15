Uomini e Donne Giulia Latini parla per la prima volta della sua malattia | il lungo racconto

Giulia Latini, ex partecipante di Uomini e Donne, ha pubblicato un video sui social in cui parla della sua malattia. Nel filmato, spiega di aver ricevuto una diagnosi di distimia, un disturbo dell’umore. La donna descrive il percorso, le difficoltà e come questa condizione abbia influito sulla sua vita quotidiana. È la prima volta che affronta pubblicamente questo argomento.

Giulia Latini, ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di condividere pubblicamente un aspetto molto personale della sua vita. In un lungo video pubblicato sui social, l’ex corteggiatrice ha parlato apertamente della sua salute mentale e della distimia, un disturbo dell’umore che le è stato diagnosticato. Un racconto diretto e dettagliato, in cui ha spiegato le difficoltà quotidiane e il percorso intrapreso per comprendere meglio ciò che stava vivendo. Il percorso a Uomini e Donne. Giulia Latini è diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove corteggiava Luca Onestini. Durante il programma era arrivata fino alla scelta finale, ma il tronista decise di lasciare lo studio insieme a Soleil Sorge. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Una comunicazione per Ciro

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