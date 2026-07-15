Comac ha portato un aereo commerciale di nuova generazione in volo, sfidando i principali costruttori mondiali. La compagnia cinese ha realizzato un velivolo che rappresenta un passo avanti nel settore aeronautico asiatico, con l’obiettivo di competere con aziende come Boeing e Airbus. La presenza di un nuovo modello sul mercato internazionale evidenzia la crescita dell’industria aeronautica cinese e la volontà di ampliare la propria presenza globale.

Negli ultimi anni il dibattito internazionale è stato dominato dalla corsa all’intelligenza artificiale delle grandi potenze globali. Stati Uniti e Cina si contendono la leadership nei semiconduttori, nei data center e nei modelli linguistici più avanzati. Ma c’è un altro settore strategico in cui Pechino sta cercando di rompere un monopolio occidentale consolidato da decenni: l’aviazione civile. Per oltre quarant’anni il mercato degli aerei commerciali è stato sostanzialmente un duopolio tra Boeing, statunitense, e Airbus, europea. Oggi, però, la cinese Comac ( Commercial Aircraft Corporation of China ) vuole inserirsi in questa competizione con il C919, un aereo progettato per sfidare direttamente i modelli più diffusi delle due aziende occidentali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Un’altra sfida della Cina: Comac fa volare l’Asia e sfida Boeing e Airbus

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