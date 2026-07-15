Unai Simon l'uomo in più della Spagna | il leader silenzioso che ridefinisce il ruolo del portiere moderno

Unai Simon è il portiere della nazionale spagnola che ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026. Si distingue per il suo ruolo di leader silenzioso, che svolge con precisione e senza eccessi. La sua presenza tra i pali rappresenta un elemento chiave per la squadra, grazie a un modo di interpretare il ruolo di portiere che combina efficacia e modernità.

Unai Simon è il leader silenzioso della Spagna, in finale ai Mondiali 2026. Si vede il giusto, ma è determinante e svolge in modo perfetto il ruolo di portiere moderno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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