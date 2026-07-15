Venerdì sera, Ornago ospiterà il musicista americano Jason Palmer, noto trombettista di fama internazionale e docente al Berklee College of Music di Boston. La serata si svolgerà nel centro del paese, dove si esibirà dal vivo con la sua tromba, offrendo un concerto di jazz. Palmer è considerato uno dei più autorevoli interpreti del genere a livello globale.

Per una sera Ornago diventa una delle capitali del jazz. Venerdì il piccolo centro brianzolo ospiterà Jason Palmer, tra i più autorevoli trombettisti della scena internazionale e docente del prestigioso Berklee College of Music di Boston, una delle scuole di musica più importanti al mondo. Un evento organizzato dal Comune e dall’associazione Music Team, che unisce formazione e spettacolo in una giornata dedicata alla grande musica. Il primo appuntamento con l’ospite sarà alle 15, all’Auditorium di via Carlo Porta, dove Palmer terrà una masterclass aperta a trombettisti e anche uditori. Non una semplice lezione, ma un confronto diretto con uno dei protagonisti del jazz contemporaneo, chiamato ogni anno a formare decine di giovani talenti nelle aule del Berklee College. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un venerdì sotto le stelle del jazz. Suona la tromba di Jason Palmer. Il musicista americano a Ornago

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Sotto le stelle del jazz (Elijah Wald, live in Catanzaro, Calabria)

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