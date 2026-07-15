In onda stasera, 15 luglio, in prima visione su Rai 2 Un oggi alla volta. Il film con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi nasconde un incredibile retroscena reale: ecco tutto quello che c'è da sapere. Va in onda stasera, mercoledì 15 luglio, alle 21:20 su Rai 2, in prima visione, Un oggi alla volta, il film diretto da Nicola Conversa. La pellicola racconta una delicata storia d'amore e di formazione che mette al centro due ragazzi molto diversi, uniti da un incontro destinato a cambiare le loro vite. Tra emozioni, paure e speranze, il film affronta con sensibilità temi universali come la crescita, la fragilità e il valore del vivere il presente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un oggi alla volta stasera su Rai 2, trama, cast e storia vera che ha ispirato il film

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRENE VOLTA PAGINA: La scena con Johnny che cambia tutto! (Spoiler 6 Marzo)- Il PDS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Girl in the Attic stasera su Rai 2: trama, cast, durata e storia vera del film

Come ho catturato il serial killer stasera su Rai 2: trama, cast e storia vera del filmStasera su Rai 2 va in onda un film che racconta la storia di una giovane poliziotta impegnata a catturare un serial killer.

Temi più discussi: Un oggi alla volta, in prima visione; Un oggi alla volta, su Rai 2 la commedia romantica con Katia Follesa; Un oggi alla volta, il film stasera in tv: trama e cast; Un oggi alla volta.

RaiColtivaIlFuturo arriva a Torino. L'8 luglio nuovi alberi e arbusti saranno messi a dimora nella Direzione Generale Rai. Dopo Cagliari, Palermo, Cosenza e Trieste, il progetto continua a crescere, un albero alla volta. #Sostenibilità #Ambiente x.com

Un oggi alla volta stasera su Rai 2, trama, cast e storia vera che ha ispirato il filmStasera su Rai 2 arriva il teen drama Un oggi alla volta. Scopri la trama, il cast con Tommaso Cassissa e l'incredibile storia vera dietro al film. movieplayer.it

Un oggi alla volta, un teen drama tutto italiano da vedere su Rai 2Marco (Tommaso Cassissa) è un ansioso 19enne prossimo alla maturità, con tre materie da recuperare, una madre (Katia Follesa) che vive con lo smartphone in mano ed un fratello (Francesco Centorame) ch ... iodonna.it