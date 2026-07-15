Un oggi alla volta stasera su Rai 2 trama cast e storia vera che ha ispirato il film

Da movieplayer.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In onda stasera, 15 luglio, in prima visione su Rai 2 Un oggi alla volta. Il film con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi nasconde un incredibile retroscena reale: ecco tutto quello che c'è da sapere. Va in onda stasera, mercoledì 15 luglio, alle 21:20 su Rai 2, in prima visione, Un oggi alla volta, il film diretto da Nicola Conversa. La pellicola racconta una delicata storia d'amore e di formazione che mette al centro due ragazzi molto diversi, uniti da un incontro destinato a cambiare le loro vite. Tra emozioni, paure e speranze, il film affronta con sensibilità temi universali come la crescita, la fragilità e il valore del vivere il presente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

un oggi alla volta stasera su rai 2 trama cast e storia vera che ha ispirato il film
© Movieplayer.it - Un oggi alla volta stasera su Rai 2, trama, cast e storia vera che ha ispirato il film
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IRENE VOLTA PAGINA: La scena con Johnny che cambia tutto! (Spoiler 6 Marzo)- Il PDS

Video IRENE VOLTA PAGINA: La scena con Johnny che cambia tutto! (Spoiler 6 Marzo)- Il PDS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Girl in the Attic stasera su Rai 2: trama, cast, durata e storia vera del film

Come ho catturato il serial killer stasera su Rai 2: trama, cast e storia vera del filmStasera su Rai 2 va in onda un film che racconta la storia di una giovane poliziotta impegnata a catturare un serial killer.

Temi più discussi: Un oggi alla volta, in prima visione; Un oggi alla volta, su Rai 2 la commedia romantica con Katia Follesa; Un oggi alla volta, il film stasera in tv: trama e cast; Un oggi alla volta.

rai un oggi alla voltaUn oggi alla volta stasera su Rai 2, trama, cast e storia vera che ha ispirato il filmStasera su Rai 2 arriva il teen drama Un oggi alla volta. Scopri la trama, il cast con Tommaso Cassissa e l'incredibile storia vera dietro al film. movieplayer.it

rai un oggi alla voltaUn oggi alla volta, un teen drama tutto italiano da vedere su Rai 2Marco (Tommaso Cassissa) è un ansioso 19enne prossimo alla maturità, con tre materie da recuperare, una madre (Katia Follesa) che vive con lo smartphone in mano ed un fratello (Francesco Centorame) ch ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web