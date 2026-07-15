Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un calciatore è stato espulso al 70° minuto durante la partita di oggi. La squadra avversaria ha segnato il gol del vantaggio pochi minuti dopo. L’arbitro ha mostrato il cartellino rosso al giocatore per un fallo grave in area di rigore. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per la squadra che ha beneficiato dell’uomo in più. Nessun altro giocatore è stato ammonito durante il match.

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