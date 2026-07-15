L'agente di Zaniolo ha incontrato il presidente dell'Udinese, con discussioni focalizzate sul rinnovo e il futuro del giocatore. La trattativa è ancora in corso e non è stata raggiunta un'intesa definitiva. Nel frattempo, Milan e Juventus hanno manifestato interesse e sono pronte a inserirsi nella trattativa qualora si rendesse necessario. La situazione tra il calciatore e il club rimane aperta e senza una soluzione definitiva.

Udinese, summit tra l’agente di Zaniolo e Pozzo: tensioni sul contratto e futuro in bilico mentre Milan e Juve pronte a intervenire. L’incertezza tra Nicolò Zaniolo e Udinese non accenna a placarsi. Quello che sembrava un capitolo chiuso dopo il riscatto dal Galatasaray si è trasformato in un nuovo caso, questa volta legato ai dettagli economici del contratto firmato dall’attaccante. Al centro della disputa c’è la struttura dell’accordo: l’ingaggio previsto, pari a 1,8 milioni di euro a stagione, include una parte variabile di circa 300 mila euro legata al raggiungimento di specifici bonus. Proprio l’analisi di queste clausole avrebbe fatto esplodere la tensione, con Zaniolo irritato per alcune condizioni che ritiene non coerenti con quanto pattuito inizialmente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Udinese, summit con l’agente di Zaniolo: Milan e Juve osservano pronte a inserirsi

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