Ucraina bombe russe sulla regione di Sumy | tre morti e sette feriti

Nella regione di Sumy, nel nord dell'Ucraina, sono state lanciate sei bombe plananti da parte delle forze russe, causando tre morti e sette feriti.

Le forze russe hanno sganciato sei bombe plananti sulla regione ucraina di Sumy, nel nord del Paese, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre sette. Secondo le autorità ucraine, l’attacco ha colpito un’area nei pressi di una struttura sanitaria, causando anche danni ai veicoli presenti nelle vicinanze. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Russia-Ukraine War: Deadly Russian Airstrike Hits Ukraine's Sumy; 4 Killed | WION

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Segnatevi le mie parole: sarà questo, non le bombe russe, a decretare la fine dell'Ucraina. x.com

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