Tutto per la mia famiglia replica puntata 15 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – mercoledì 15 luglio – la soap turca Tutto per la mia famiglia. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 35 e 36 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Il giorno del suo compleanno, Omer sceglie di restare a casa da Ayse, nonostante il tentativo di Asiye di convincerlo a festeggiare insieme. Omer viene arrestato per la brutale aggressione a Tolga, ex ragazzo di Ayse. La famiglia è sconvolta e il destino del ragazzo è appeso alla decisione del procuratore. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Tutto per la mia famiglia anticipazioni Dal 6 al 10 Luglio,Il fratelli Eren rischiano la vita dopo

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