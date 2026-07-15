Durante la quinta registrazione di Tu Si Que Vales 2026, tra gli ospiti c’è anche l’attore turco. Con lui sono presenti anche Fausto Leal e Valeria Marini, insieme ad altri volti noti dello spettacolo. La puntata sarà registrata nei prossimi giorni.

Le anticipazioni della quinta registrazione di Tu Si Que Vales 2026 svelano il cast degli ospiti. Can Yaman sarà protagonista insieme a Fausto Leal e, Valeria Marini ed altri nomi dello spettacolo. Proseguono le registrazioni di Tu Si Que Vales 2026, il talent show del sabato sera di Canale 5 prodotto dalla Fascino di da Maria De Filippi. Nella quinta puntata le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV segnalano chenon mancheranno gli ospiti d'eccezione: tra i protagonisti spicca Can Yaman, affiancato da volti noti della musica, dello spettacolo e dello sport che prenderanno parte anche al divertente segmento del lip sync. La nuova edizione è condotta da Elisabetta Canalis, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, mentre Belen Rodriguez torna con uno spazio dedicato all'interno del programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tu Si Que Vales, tra gli ospiti della quinta registrazione c'è anche Can Yaman

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Tu si que vales 2026 anticipazioni quinta registrazione: un attore internazionale e altri Vip | Esclusiva #CanYaman x.com

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