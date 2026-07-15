Il principale imputato in una truffa sulle pensioni agricole all’Inps di Bergamo è stato prosciolto per motivi di salute. Gli altri due coinvolti stanno considerando un patteggiamento. La Corte dei Conti ha stimato un danno erariale complessivo di circa 12,5 milioni di euro.

Della maxi truffa all’Inps sulle pensioni agricole, di recente, si è interessata anche la Corte dei Conti, che stima un danno erariale da 12 milioni e mezzo di euro. Lo Stato rivedrà qualcosa? A giudicare dalla piega presa dalla vicenda sul fronte penale sembra arduo.Nell’udienza preliminare con la giudice Beatrice Parati, il principale imputato Franco Paris, 75 anni, di Bergamo, per molto tempo unico addetto alla gestione delle pratiche dei lavoratori autonomi agricoli della provincia negli uffici di viale Vittorio Emanuele, è stato prosciolto perché incapace di stare a giudizio per motivi di salute. Si va verso patteggiamenti con cifre irrisorie, invece, per Giacomo Cortesi, 77 anni, di Costa di Mezzate, e Mario Antonio Allieri, 65 anni, di Gorlago. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Truffa sulle pensioni all'Inps di Bergamo, il principale imputato prosciolto per motivi di salute. Verso il patteggiamento per gli altri due

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