Domani sarà annunciata la sentenza di primo grado nel processo sulla tragedia del ponte Morandi, avvenuta nel 2018 e costata 43 vittime. Dopo 284 udienze, i giudici emetteranno la decisione finale. Il procedimento ha coinvolto numerosi imputati e ha visto numerosi testimoni e prove raccolte nel corso di diversi anni. La sentenza segnerà un punto di svolta nel procedimento giudiziario.

Domani il processo per la tragedia del ponte Morandi, che è costato la vita a 43 persone, avrà un primo punto fermo con la sentenza di primo grado. Ribaltabile in appello e in Cassazione, certo, ma sarà comunque un momento decisivo a lungo atteso dai parenti delle vittime e dagli stessi imputati per i quali la procura ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di carcere. Un processo lungo quattro anni, dopo tre anni di indagini e uno di udienza preliminare. Tempi che possono apparire lunghissimi, soprattutto ai non addetti ai lavori. Un processo molto tecnico che ha chiamato in causa 4 periti e un numero elevatissimo di ingegneri e consulenti di parte. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tragedia ponte Morandi, domani arriva la sentenza dopo 284 udienze, tutti i numeri di un maxi processo che ha fatto storia

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