Durante il convegno presso le Ville Pontificie, i relatori hanno discusso delle minacce di intelligenza artificiale e guerra nucleare, sottolineando il ruolo delle religioni nel promuovere la speranza. Le diverse confessioni hanno ribadito l’importanza di un impegno condiviso affinché l’umanità possa superare i rischi legati a queste tecnologie. L’incontro coinvolge premi Nobel e esperti di vari settori, con l’obiettivo di favorire un dialogo tra scienza e fede.

Al convegno Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, in corso al Borgo Laudato si’ nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, rappresentanti delle diverse religioni si sono confrontati questa mattina, 15 luglio, su quei valori comuni che, come auspicato dall’enciclica Magnifica humanitas, possono portare a valorizzare dignità umana e bene comune, ricostruendo "le mura di Gerusalemme" contro la prepotenza dei "costruttori della Torre di Babele" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Tra IA e guerra nucleare, l’impegno delle religioni perché "l'umanità prevalga"

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Messianic Delusions and the End of History

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