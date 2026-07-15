Un ciclista norvegese ha vinto l’undicesima tappa del Tour de France 2026 in volata. La frazione, lunga 161 chilometri, si è svolta da Vichy a Nevers e si è conclusa in 3 ore, 10 minuti e 6 secondi. La vittoria è arrivata al termine di una corsa molto combattuta, con il ciclista che ha battuto gli avversari in volata.

Il norvegese Soren Warenskjold (Uno-X-Mobility) ha vinto in volata l’undecima tappa del 113° Tour de France, coprendo i 161 chilometri da Vichy a Nevers in 3h10”06?. Il ventiseienne di Mandal, al suo primo successo in una frazione d’un grande giro, ha preceduto, nell’ordine, gli olandesi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) e Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech). Nessuna variazione in classifica generale con il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) saldamente in maglia gialla con un margine di 3’36” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 4’06” sul belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Com’era prevedibile, dopo la giornata massacrante di ieri, oggi si è assistito a una frazione tranquilla, ancorché pedalata ad alta velocità. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tour de France 2026: un norvegese in riva alla Loira

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How The Tour de France 2026 Exploded On Tourmalet In Stage 6

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