Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui si afferma che in Veneto potrebbero mancare circa 190.000 lavoratori stranieri. Tiziano Barone ha commentato che i dati sui lavoratori stranieri sono stati alterati. La notizia riguarda le previsioni occupazionali e la presenza di lavoratori stranieri nella regione. Non sono stati forniti dettagli su fonti o metodi di stima, né sui tempi di eventuali carenze.

Qualche giorno fa, nell’esplicito intento di dimostrare la dannosità delle teorie sulla remigrazione, il Corriere della Sera ha pubblicato un robusto articolo in cui si sosteneva che in Veneto mancheranno presto 190.000 lavoratori e che per questo servono «migranti e over 65». Il dato proveniva da un report stilato da Veneto Lavoro, agenzia regionale che si occupa proprio di monitorare la situazione occupazionale veneta. A dirigere l’ente è Tiziano Barone, esperto che – sentito della Verità – racconta una storia un po’ diversa da quella squadernata sul Corriere della Sera.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tiziano Barone: «Stravolti i nostri dati sui lavoratori stranieri»

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