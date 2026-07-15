Tim Summer Hits 2026 chi si esibisce nella prima serata | da Arisa a Mengoni
Il Tim Summer Hits 2026 torna con la prima serata condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli artisti in programma ci sono Arisa e Mengoni. L’evento si svolge nel contesto di un festival musicale che si ripete ogni anno. La serata prevede esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento, con un pubblico presente in loco. La manifestazione si svolge in una location all’aperto, con palco e aree dedicate agli spettatori.
Ormai appuntamento immancabile di ogni vacanza, torna Tim Summer Hits, il grande evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. I due presentatori, che ormai si definiscono “una coppia di fatto che lavoro a braccetto” accoglieranno sul grande palco di piazza del Popolo a Roma 80 artisti, tra talenti emergenti e grandi nomi della musica italiana. La prima serata inizia in grande, con i tormentoni più ballati di questa caldissima estate italiana. Gli artisti della prima serata. Le puntate di Tim Summer Hits 2026 sono state registrate lo scorso giugno, ma andranno in onda su Rai1 a partire da venerdì 17 luglio. La serata di apertura, introdurrà le novità di quest’edizione, a cominciare da Federico Basso, che farà da spalla comica a Carlo Conti e Andrea Delogu nelle prime due serate, per poi essere sostituito da Cristiano Militello. 🔗 Leggi su Dilei.it
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