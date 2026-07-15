Tim Summer Hits 2026 chi si esibisce nella prima serata | da Arisa a Mengoni

Notizia in breve

Il Tim Summer Hits 2026 torna con la prima serata condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tra gli artisti in programma ci sono Arisa e Mengoni. L’evento si svolge nel contesto di un festival musicale che si ripete ogni anno. La serata prevede esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento, con un pubblico presente in loco. La manifestazione si svolge in una location all’aperto, con palco e aree dedicate agli spettatori.