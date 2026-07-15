The Mound – Omen of Cthulhu mi ha fatto dimenticare Marathon Una possibile soluzione per il settore del domani?

Durante gli ultimi mesi, il rapporto con i videogiochi Destiny e Marathon si è evoluto, portando a una diminuzione dell’interesse per Marathon. Questa situazione ha portato a riflettere sulle possibili soluzioni future nel settore videoludico. Tuttavia, non sono state fornite dettagli specifici su eventuali strategie o sviluppi in merito.

Non è mai cosa saggia iniziare delle chiacchiere attorno un videogioco, tirandone in ballo un altro, ma gli ultimi mesi per quanto riguarda il mio rapporto con Destiny prima e Marathon poi è fortemente cambiato. Ormai mi sono rassegnato alla chiusura di Destiny, senza alcun rammarico dato che l’ho vissuto in tutti e i suoi dodici anni di attività, su Marathon qualche attesa l’avevo, ma in mano mi sono trovato un progetto che non è mai riuscito ad esprimere la sua potenzialità, al netto di una sua natura purtroppo estremamente legata alla fruizione online, in cooperativa. Sia chiaro, Marathon è un ottimo gioco, che funziona in tutto quello che propone, ma non ho altro motivo per dedicarci oltre quelle due orette a settimana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Mound: Omen of Cthulhu [GMV] Dark Ages

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