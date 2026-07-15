The Batman 2 nuovo colpo di scena | Warner Bros sposta ancora l’uscita del sequel più atteso

Warner Bros. ha rimandato nuovamente l’uscita di The Batman 2, il sequel del film con Robert Pattinson. Dopo cinque anni e mezzo dal primo capitolo, la data di uscita non è ancora stata comunicata. La produzione è in corso, ma non sono stati annunciati nuovi dettagli sulla distribuzione. La programmazione del film rimane incerta, senza indicazioni ufficiali su quando arriverà nelle sale.

Cinque anni e mezzo dopo il debutto di The Batman, il ritorno del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson si farà attendere ancora più del previsto. Warner Bros. ha infatti annunciato un nuovo rinvio per The Batman – Parte II, confermando un ulteriore slittamento della data d’uscita. La decisione è legata ai tempi di lavorazione del film di Matt Reeves, la cui produzione ha accumulato diversi ritardi negli ultimi anni. Per i fan significa un’attesa più lunga, ma anche la possibilità che il regista completi il progetto senza comprimere le fasi finali della lavorazione. Il cambiamento, comunicato ufficialmente dal regista sui social, riguarda la data di distribuzione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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The Batman 2 (2026) Trailer Explained | Release date | Cast | Plot Twist!!

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