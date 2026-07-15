TFA sostegno XI ciclo a luglio anche la prova scritta Ecco le date

Notizia in breve

A luglio si svolgerà la prova scritta del XI ciclo del TFA sostegno. In molte università è stata eliminata la prova preselettiva, che sarà saltata e sostituita direttamente dalla prova scritta. Sono state pubblicate le date specifiche per ciascuna università, indicando quando si svolgeranno le esami. La modifica riguarda le sedi che hanno deciso di semplificare il percorso di accesso al corso di specializzazione.