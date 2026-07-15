TFA sostegno XI ciclo a luglio anche la prova scritta Ecco le date
A luglio si svolgerà la prova scritta del XI ciclo del TFA sostegno. In molte università è stata eliminata la prova preselettiva, che sarà saltata e sostituita direttamente dalla prova scritta. Sono state pubblicate le date specifiche per ciascuna università, indicando quando si svolgeranno le esami. La modifica riguarda le sedi che hanno deciso di semplificare il percorso di accesso al corso di specializzazione.
TFA sostegno XI ciclo: eliminata la preselettiva in numerose Università, si passa direttamente alla prova scritta. Ecco le date per ciascuna Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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