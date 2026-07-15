temptation island tutte le coppie nate durante lo show

Durante l’ultima edizione di Temptation Island, tutte le coppie formatesi nel corso del programma sono rimaste insieme. Tuttavia, si è verificato un episodio in cui un concorrente ha deciso di abbandonare lo show, accompagnato da uno dei tentatori o delle tentatrici. Nessuna informazione è stata diffusa sui motivi di questa scelta. La decisione ha portato alla fine anticipata di questa partecipazione.

A Temptation Island, ormai lo sappiamo, può succedere di tutto, anche che uno dei concorrenti decida di abbandonare la trasmissione con uno dei tentatori o delle tentatrici. Si tratta di una formula prevista del regolamento dello show condotto da Filippo Bisciglia ed è successo più volte di quanto immaginiamo. Nel corso di 15 edizioni infatti durante il programma alcuni amori sono finiti, altri si sono consolidati e altri ancora sono nati sotto l’occhio attento delle telecamere e hanno continuato a vivere anche fuori. Non ci credete? Vi rinfreschiamo la memoria con un viaggio nel tempo attraverso coppie iconiche che si sono formate nel corso di Temptation Island. 🔗 Leggi su Dilei.it

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