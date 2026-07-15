Surbo anziano nel mirino dei bulli | scatta la denuncia Ma il sindaco avverte | Smettetela prima che sia troppo tardi

Da lecce.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un anziano di Surbo è stato vittima di atti di bullismo da parte di un gruppo di ragazzini che si presentano sotto casa sua da settimane, disturbandolo e intimorendolo. La situazione ha portato alla denuncia, mentre il sindaco ha invitato i giovani a smettere, avvertendo che bisogna intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Smettetela». Una sola parola, ripetuta più volte, per fermare quella che il sindaco di Surbo, Ronny Trio, definisce una vera e propria persecuzione ai danni di un anziano del paese, dove da settimane un gruppo di ragazzini si presenta sotto casa dell'uomo per disturbarlo e intimidirlo. Una vicenda che ha spinto il primo cittadino a rompere il silenzio con un videomessaggio pubblico, rivolgendosi direttamente ai responsabili. «Mi rivolgo a quel gruppo di ragazzi che si sta rendendo protagonista di azioni riprovevoli con atti di bullismo nei confronti di un anziano», esordisce Trio. «Ogni sera o quasi, dopo le 22, questa banda bussa alla porta, fa rumore e lo invita a uscire per fare non so che cosa». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

surbo anziano nel mirino dei bulli scatta la denuncia ma il sindaco avverte smettetela prima che sia troppo tardi
© Lecce.corriere.it - Surbo, anziano nel mirino dei bulli: scatta la denuncia. Ma il sindaco avverte: «Smettetela prima che sia troppo tardi»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vigilare prima che sia troppo tardiÈ emersa una nuova tesi tra gli osservatori che suggerisce un possibile scenario preoccupante.

Crisi d’impresa: 7 segnali da non ignorare prima che sia troppo tardiUna recente analisi evidenzia sette segnali che indicano una possibile crisi d’impresa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web