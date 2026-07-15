Un anziano di Surbo è stato vittima di atti di bullismo da parte di un gruppo di ragazzini che si presentano sotto casa sua da settimane, disturbandolo e intimorendolo. La situazione ha portato alla denuncia, mentre il sindaco ha invitato i giovani a smettere, avvertendo che bisogna intervenire prima che la situazione degeneri ulteriormente.

«Smettetela». Una sola parola, ripetuta più volte, per fermare quella che il sindaco di Surbo, Ronny Trio, definisce una vera e propria persecuzione ai danni di un anziano del paese, dove da settimane un gruppo di ragazzini si presenta sotto casa dell'uomo per disturbarlo e intimidirlo. Una vicenda che ha spinto il primo cittadino a rompere il silenzio con un videomessaggio pubblico, rivolgendosi direttamente ai responsabili. «Mi rivolgo a quel gruppo di ragazzi che si sta rendendo protagonista di azioni riprovevoli con atti di bullismo nei confronti di un anziano», esordisce Trio. «Ogni sera o quasi, dopo le 22, questa banda bussa alla porta, fa rumore e lo invita a uscire per fare non so che cosa». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Surbo, anziano nel mirino dei bulli: scatta la denuncia. Ma il sindaco avverte: «Smettetela prima che sia troppo tardi»

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