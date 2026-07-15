Supplenze brevi nuovo sistema per convocazioni e pagamenti | test in 50 scuole da ottobre estensione a tutti entro febbraio 2027

Da ottobre, 50 scuole sperimentano un sistema digitale per le supplenze brevi, che permette di gestire le convocazioni e i pagamenti in modo più rapido. Entro febbraio 2027, l’obiettivo è estenderlo a tutte le istituzioni scolastiche. Il nuovo sistema mira a ridurre il carico di lavoro delle segreterie e a prevenire ritardi nel pagamento degli stipendi degli insegnanti supplenti.

Un nuovo sistema digitale per semplificare la gestione delle supplenze brevi, ridurre il lavoro delle segreterie scolastiche ed evitare ritardi nei pagamenti degli stipendi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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