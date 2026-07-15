Sul sito Queenelizabethcom chiunque può inviare un ricordo o un pensiero legato alla regina Elisabetta Il primo è del principe William

Sul sito Queenelizabeth.com è possibile inviare ricordi o pensieri dedicati alla regina Elisabetta. Il primo messaggio pubblicato è di un membro della famiglia reale. Sono passati quasi quattro anni dalla sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022. Nonostante il tempo trascorso, la memoria della sovrana rimane viva e condivisa online.

Sono passati quasi quattro anni dalla scomparsa della regina Elisabetta (la compianta sovrana lasciava il mondo l’8 settembre del 2022). Un tempo sufficiente per affrontare con serenità il suo addio alla vita terrena, non certo per dimenticare una delle donne più famose dell’ultimo secolo. Per questo la famiglia reale ha deciso di creare un sito, accessibile all’indirizzo Queenelizabeth.com, nel quale raccogliere, da qui in avanti, i ricordi che le persone hanno della Queen più famosa e rispettata di tutti i tempi. Per farlo ha mandato avanti il principe William che ha condiviso online con i sudditi e i fan alcuni ricordi personali di una donna che, per lui, non era solo una regina ma anche una nonna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sul sito Queenelizabeth.com chiunque può inviare un ricordo o un pensiero legato alla regina Elisabetta. Il primo è del principe William

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